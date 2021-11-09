Хорош подарочек! – Личное мнение

Пару лет назад один украинский исполнитель подарил жене на Новый год бриллианты. Совхозная девка, конечно, обрадовалась, запилила подарок раз пять под разными углами в Инстаграм, а потом, уже после развода, оказалось, что брюлики даже в ломбард не снести — подделка.

Блестят красиво, но не продашь. Така любовь.



Фото: Соцсети

Я всегда с нетерпением жду Нового года — чисто позырить на ярмарку идиотских подарков одних селебрунов другим.

Чего только не дарят — подержанные автомобили даже. Одна дама любит одаривать чемоданами, другая — путешествиями на море.

Потом подаренные сумки зачастую оказываются подделками. В подаренное мужу путешествие она естественно едет с ним и клюёт его в темечко две недели.

И деньги, вроде, есть у них, а ума нету.

Книжку хоть бы какую почитали, чтобы чуть поумнеть, но истина про книгу, которая лучший подарок, не для них.

Впрочем, бумажная книга действительно не лучший теперь подарок. Одной нужен ещё букварь, другой — сказки.

В последние годы мои друзья почему-то всё время промахиваются — дарят на Новый год или то, что уже читала, или то, что читать не хочу.

И понимаю, что хорошие люди — знают, что в принципе дарить правильно, но злюсь из-за того, что не попадают с конкретным произведением.

Толсто намекаю, что на подходе 2022-й — время бумажных книг как бы уже изжито. Дарите книги, но — электронные.

Лучший новогодний подарок для любителей почитать — электронный ридер с безопасным экраном

Это решение намного лучше, чем сновать в поисках подарка по торговым центрам вместе с толпой отчаявшихся, но суетливых граждан.

Идеальный подарок на Новый год — ридер-покетбук.

Во всех электронных книгах PocketBook — бумаго-подобный экран, который сделан по технологии E Ink. Глаза воспринимают его, как печатный лист бумажной книги. Читать с экранов покетбуков комфортно и безопасно на 100 процентов.

Глаза не устают, даже если читать весь день. Экраны покетбуков не мерцают, в отличие от дисплеев смартфонов. Глаза не устают, даже если читать с ридеров часами. А вот от чтения со смартфонов глаза краснеют и болят уже через 1-2 часа.

Покетбук комфортен при любом освещении — даже в темноте. Замечали, как режет глазки в темноте со смартфона? Подсветка лупит прямо в глаза, всё выжигает. А в покетбуках — всё по-другому, в электронных читалках — боковая подсветка, когда светодиоды расположены по краям дисплея и свет направлен параллельно плоскости экрана.

На покетбуках текст мы видим в отраженном свете. Как будто на бумажную книгу светят фонариком.

Покетбук удобно читать и на улице при ярком солнце. Их экран не бликует на солнце. А дисплеи смартфонов при естественном дневном освещении превращаются в зеркало.

Покетбуки работают без подзарядки 2 месяца — не день-два, как планшет. Представляете, если подарить ридер 1 января, он разрядится только в марте! Жаль, что со смартфоном не так — он разряжается каждый вечер.

А теперь мой совет по выбору моделей покетбуков.

Если получатель подарка часто изучает схемы, диаграммы или учебную литературу, подойдут ридеры с большими или даже с огромными экранами. На них удобно разглядывать мелкие детали даже без зума.

Кстати, буквально месяц назад покетбук выпустил самую доступную в России электронную книгу с огромным экраном — PocketBook 970.

Ридер категории больших экранов — это диагональ в районе 10 дюймов. На таких читалках удобно работать с графиками, чертежами и даже нотами — всё читабельно без всякого масштабирования.

Диагональ PocketBook 970 — 9,7 дюйма, а цена — 20’900 рублей. Хотя обычно читалки с огромным экраном стоят от 30 тысяч рублей.

Для детей и тех, кому важно изучать графики и иллюстрации в красках, лучше выбрать цветные модели.

Например, хит этой осени — PocketBook 740 Color. Это революционная читалка — первая в мире и первая в России электронная книга с цветным и одновременно большим экраном (7,8 дюйма).

На таком дисплее не придётся зумить даже комиксы!

Для любителей читать на ходу или в транспорте лучше приобретать компактные 6-дюймовые ридеры. Они не занимают много места в сумке и легко лежат в одной руке. А ещё есть водонепроницаемые ридеры, с которых можно читать даже в ванной или в бассейне.

В ридеры-покетбуки помещается около 30 тысяч книг. Можно загрузить свои книги в подарок. А обладатель Покетбука дополнит библиотеку своими любимыми книгами.

Покетбуки поддерживают все форматы электронных книг (20 форматов). Это рекорд для ридеров!

Детские книжки с картинками, учебники, бизнес-пособия и художественную литературу можно найти в фирменном каталоге. Там около 1 миллиона книг! Есть даже в аудио-форматах.

Если покупать покетбук на официальном сайте, гарантия будет 3 года (это рекордная гарантия — обычно дают всего 1 год). И бесплатная доставка по России бонусом.

Цены на разные модели начинаются от 7 тысяч. Оплата при получении. А с промокодом MIRO1121 будет ещё и 10-процентная скидка — пользуйтесь!

Ридер-покетбук, на мой взгляд, лучший подарок к Новому году. Не только для любителей читать, но и для тех, кому чтение просто необходимо. Покетбук заменит тяжеленные и объёмные книги на полках, а сами электронные книги стоят дешевле, чем бумажные братья.

Так что покетбук бережет не только здоровье глаз, но и содержимое кошелька, а прослужит он не меньше 7-10 лет!

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