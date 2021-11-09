“Такая сочная”, “Повезло ее мужику”, “По-моему, она поправилась”. Maruv станцевала в прозрачном боди

Певица предстала в белом прозрачном боди. Клип представляет собой танцевальное видео, в котором также задействован балет Maruv. Танцовщицы появились в кадре в белых топах и трусах.

ВИДЕОВидео: MARUV / YouTube

“Maruv такая сочная, я прям не могу от нее”, – призналась подписчица Илона Джуль.

“Да, повезло ее мужику”, – заявил Александр Сташевич.

“По-моему, она поправилась”, – отметил Дмитрий Кузнецов.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Певица замужем за Александром Корсуном, являющемся ее PR-менеджером.

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