 

Сын узника Кремля Дудки: Пять лет, как отец в тюрьме. Осталось еще девять. Вопрос с места не сдвинулся, уже даже обещаний нет

09.11.2021, 11:56, Новости дня
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“Пять лет, как отец в тюрьме. Этот день я помню, как будто он был вчера. Эти чувства не описать. Потом будет первый “суд” и двухнедельные поиски папы… Пытки, первая встреча по видеосвязи на очередном “суде”, слезы… Первая встреча на свидании в СИЗО, поиски помощи… Приговор – 14 лет. Осталось еще девять лет. Когда папу забрали, ему было 52 года, а мне 28. Когда он выйдет, ему будет 66 лет, а мне 42 года. Это страшно”, – написал Илья Дудка.

Он отметил, что было много “обещаний, надежд, ожиданий обмена”, но ситуация не изменилась.

“Последнее, что обещали, что на Крымской платформе будет решаться вопрос, но этот вопрос с места не сдвинулся… Уже даже обещаний нет. Со здоровьем у отца все хуже и хуже, я даже не могу представить, как он держится там. Мы не виделись уже больше двух лет…” – отметил сын политзаключенного. 

Контекст:

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе украинцев, якобы планировавших теракты. Позже российские СМИ назвали их имена: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову.

Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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