 

В России новый рекорд смертности среди пациентов с COVID-19 – более 1,2 тыс. за сутки

09.11.2021, 11:56, Новости дня
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Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован 3 ноября – 1195.

С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.

В понедельник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (95) и Санкт-Петербурге (88).

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 249 215 россиян, зафиксировано 8,87 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,25 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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