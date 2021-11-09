Мнение: О скором конце Украины… Доживём-увидим?

Вот так! Пока мы тут все местными делами заняты, для Украины, оказывается, уже обратный отсчёт запущен… 15… 10… 5-4-3-2-1 – и всё? В лучшем случае, #Украина потеряет территории, в худшем – исчезнет с политической карты мира.

Нет-нет, это не российский министр обороны Сергей Шойгу переел грибов, заботливо собранных на Алтае российским президентом Владимиром Путиным. Это чисто украинский прогноз.

И он сбудется?

Вот пишет украинский «Главред»: Мало не вперше США на дуже високому офіційному рівні визнали, що Росія – це не просто регіональний гравець, це не “бензоколонка з ракетами”, а це один з рівноправних центрів сили на глобальному рівні, разом зі США і Китаєм… Що це означає для України?

Ну, то есть напугало соседей, что глава комитета начальников штабов США Милли заявил о формировании миропорядка с тремя центрами силы: в Вашингтоне, Москве и Пекине. «Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил», — отметил он на форуме по безопасности института Аспена. И это, по мнению некоторых украинских политологов, означает совершенно новую картину мира. Где независимой Украине уже нет места.

«Многополярный мир — это промежуточная фаза, которая быстро приведёт к мировой войне, на выходе которой, после периода хаоса, должен сформироваться новый мировой порядок. Мировая война, как обычно, начнётся с какой-то региональной войны. Может ли начаться мировая война из-за Украины?

В принципе может, но вероятность этого невелика, потому, что Украина не представляет большого интереса для США и Китая. Мы очень переоцениваем свою значимость для мира и Европы. Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортёром российского газа. Этот статус мы потеряем через 1-1.5 года, и тогда мы получим холодный душ. Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО… А ОРДЛО предъявит территориальные претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей. И всё возобновится по новой.

И среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины — это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращения в серую зону и, возможно, дальнейшее сокращение суверенной территории.

Можно ли избежать столь печальных сценариев?

Умозрительно, наверно, можно найти более оптимистические сценарии. Но на практическом уровне — вряд ли, так как на Украине отсутствует политически ответственная элита с сильными державническими и национальными инстинктами. Вся наша элита продажна, тотально коррумпирована, безответственна и я бы сказал, примитивно-хуторянская, а сейчас еще и фриковая. Поэтому тут далеко не самый плохой сценарий. Все может быть значительно хуже»

Хм…

А куда подевались прогнозы распада России, которыми ещё лет пять назад пестрели украинские СМИ? Куда исчезли идеи кордонов на украино-российской границе, чтобы сдерживать толпы русских беженцев, спасающихся от бурятов и кавказцев? Где мечты о возвращении Крыма?

Неужели всё только из-за нескольких слов одного американского военного? Или есть более глубокие причины для пессимизма думающих украинцев?

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