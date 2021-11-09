 

За сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса

09.11.2021, 10:46, Разное
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За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 39 160 человек, заразившихся ковидом. Число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 32 036. Также в официальную статистику были внесены данные о 1 211 летальных исходах за 24 часа, пишет RT.

Лидерство в антирейтинге российских регионов по числу зарегистрированных заражений сохраняет Москва. Столичные власти отчитались о 5287 новых случаев коронавируса. На второй строчке продолжает оставаться Московская область, в которой насчитали 2818 заразившихся. Замыкает тройку лидеров этой печальной статистики Санкт-Петербург, в котором зарегистрировали еще 2680 больных ковидом, сообщает телеканал “360”.

Таким образом, число зарегистрированных за все время наблюдений в России случаев коронавируса достигло отметки в 8 873 655. При этом число выздоровлений, согласно той же статистики, оценивается в 7 619 596. Летальных исходов было зарегистрировано 249 215, передает “Общественная служба новостей”.

Эксперты отмечают, что в стране по-прежнему наблюдается повышенная статистика новых заражений. Чтобы несколько сгладить этот эффект в России действовал режим нерабочих дней. Завершился он 8 ноября. Впрочем, у глав регионов сохраняются полномочия продлить выходные дни в случае возникновения такой необходимости. Пока же, настаивают специалисты, людям следует отдать предпочтение вакцинации.



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