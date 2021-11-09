 

Биохимик предупредила россиян об опасности воды из кулеров

09.11.2021, 11:46, Разное
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Употребление воды из крупных бутылок – кулеров – может нанести вред здоровью. Об этом россиян предупредила биохимик Мария Кулешова.

Кулешова пояснила, что в такой таре вода зачастую застаивается, из-за чего в ней скапливаются патогенные бактерии и микроорганизмы. При этом ситуация усугубляется, если кулеры плохо продезинфицировали перед повторным использованием. Специалист рекомендует самостоятельно очищать такую воду с помощью специального ультрафиолетового фильтра, который устраняет вредные вещества и обогащает воду минералами, сообщает телеканал “360”.



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