В «Рыбинской генерации» разъяснили о расчетах при переходе на систему оплаты по схеме 1/7

09.11.2021, 11:45, Интервью

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

Специалисты ООО «Рыбинская генерация» разъяснили о расчете платы за отопление при переходе на платежи за услугу по схеме 1/7.

С получением счетов на октябрь у многих жителей возникли вопросы по начислениям. О порядке оплаты по схеме 1/7 разъясняет директор по сбыту ООО «Рыбинская генерация» Ольга Дременкова.

– Особенности перехода на систему оплаты с 1/12 на 1/7?

– С 01 октября этого года жители будут оплачивать услугу за теплоснабжение только в отопительный период. Изменения коснулись только тех домов, где нет приборов учета. В Рыбинске это 948 домов. Раньше жителям МКД, где нет приборов учета тепловой энергии, начисления производились в течение всего года равными долями и счета направлялись каждый месяц (1/12). Теперь в межотопительный период – пять месяцев в году – начислений и, соответственно, счетов за отопление не будет. Переход на схему по 1/7 определен постановлением правительства Ярославской области.

– Как рассчитан норматив потребления тепловой энергии?

– Порядок применения норматива также определен в письменных рекомендациях областного департамента. Общий норматив потребления в год на один квадратный метр площади жилья теперь распределён на семь месяцев. Раньше годовой норматив оплачивался равномерно и в зимние месяцы, когда наступал отопительный сезон, и в летние, когда услуга не предоставлялась.

– Жители до перехода на новую схему уже частично оплатили услугу в течение летних месяцев. Следует ли ждать перерасчет?

– По законодательству перерасчет по итогам отопительного сезона мы должны были сделать в первом квартале 2022 года. По рекомендации областного департамента перерасчет мы делаем равными долями, начиная с октября уже этого года и до апреля 2022 года.

– Как для жителей это отобразится в счете?

– Для примера расчет за 1-комантную квартиру площадью 33 кв. м. при нормативе потребления в 0,02 Гкал на 1 кв.м. в месяц. Сумма платежа составляла 1254 рубля в течение всего года. При новой схеме годовой норматив 0, 24 (0,02х12)Гкал распределяются на семь месяц, что составляет 0,03429 Гкал на 1 кв. м. В таком случаете, сумма к оплате составляет 2 149, 89 рублей в месяц. Мы сделали перерасчет, и в квитанции отображается сумма 1766,00 рублей. Такая фиксированная сумма будет выставлять к оплате в течение семи месяцев с октября 2021 года по апрель 2022 года. С мая по сентябрь начислений не будет. Отдельной строки с перерасчетом в счете не выделено.

– При новой схеме для многих жителей увеличилась оплата услуг ЖКХ. Можно ли рассчитывать на меры социальной поддержки?

– Меры социальной поддержки сохраняются. Компенсация для льготных категорий граждан уже увеличена с октября. Кто уже получает субсидию, то субсидия будет начисляться автоматически. А кто раньше не попадал под предоставление жилищной субсидии, может сейчас обратиться в Центр социальных выплат.

– Как можно получить разъяснения по начислениям по конкретной квартире в случае возникновения дополнительных вопросов?

– Информация о новой системе оплаты услуги размещена на оборотной стороне квитанции. Вопросы можно задать всеми удобными способами: через личный кабинет на сайте нашей компании, по электронной почте. По многоканальному телефону контакт-центра оператор ответит на все вопросы. Если во время звонка оператор занят и не может ответить, то обязательно перезвонит позже. Можно подать письменное заявление, в ответе специалисты подготовят полный расчет по лицевому счету абонента.

– Насколько законно и обоснованно произошел переход на новую схему оплаты услуги за отопление?

– Полномочия по определению способа оплаты, нормативам и тарифам относятся к полномочиям правительства Ярославской области.

Пресс-служба администрации города Рыбинска