Около 70 процентов обнаруженных подделок – пятитысячные банкноты ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Около 70 процентов обнаруженных подделок – пятитысячные банкноты

09.11.2021, 11:39, Детали
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В банковской системе Ярославской области в III квартале 2021 года выявлено 68 поддельных денежных знаков Банка России и 3 фальшивые иностранные банкноты.

Эти подделки попали в коммерческие банки с выручкой торгово-сервисных предприятий региона, а также от клиентов, обменивающих валюту в отделениях банков. Среди обнаруженных подделок – 47 пятитысячных банкнот, 10 – номиналом в одну тысячу, 10 двухтысячных и одна пятисотрублёвая купюра. Все 3 выявленные иностранные фальшивки – номиналом 100 долларов США. По сравнению со II кварталом текущего года число подделок сократилось на 3 единицы.

– Безусловно, часть фальшивок выявляют кассиры на этапе расчетов с покупателями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию объяснения с полицией, не рискуйте расплачиваться банкнотой, в подлинности которой сомневаетесь – отнесите ее для проверки в банк. И всегда будьте внимательны при получении сдачи в магазине, чтобы случайно в ваш кошелек не попала подделка. Как проверить деньги, подскажет бесплатное мобильное приложение Банкноты Банка России, – советует заместитель управляющего ярославского отделения Банка России Елена Бурмистрова.




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