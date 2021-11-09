 

Погибшего в Санкт-Петербурге бойца СОБР решили наградить за мужество

09.11.2021, 11:30, Новости дня
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Погибшего бойца СОБР Росгвардии планируется наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Командование Северо-Западного округа Росгвардии с прискорбием сообщает, что сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, погиб сотрудник Росгвардии… В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», – приводит сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе подтвердили ТАСС, что «сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу».

В ведомстве также отметили, что у погибшего сотрудника остались жена и трое детей.

«Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения», – сообщили в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Санкт-Петербурге.



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