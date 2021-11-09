Молдавия удвоила тариф на поставки газа потребителям

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании «Молдовагаз» на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре.

«Утверждаются временные цены на поставку газа АО «Молдовагаз» на период с 1 по 30 ноября. <…> Большинством голосов проект решения был утвержден», – сказал директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ на заседании административного совета НАРЭ, которое транслировала пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее «Молдовагаз» направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам с 236 до 537 долларов за кубометр.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?