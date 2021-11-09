 

В РФ за сутки выявили 39,1 тыс. зараженных коронавирусом

09.11.2021, 11:30, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39160 случаев в 85 регионах, из которых 3 200 (8,2%) – без клинических проявлений.

С начала пандемии в стране выявили 8 873 655 инфицированных в 85 регионах. За сутки скончались 1 211 человек (всего 249 215), а выздоровели и покинули больницы 32 036 граждан. За весь период переболели 7,6 млн человек, говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в стране выявили 39400 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них у 3 422 (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений. Скончались, по данным за понедельник, 1 190 граждан, а выздоровели 25 582 человека.

Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 240. 

Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680. 

Ранее в Миндраве заявили, что третья волна коронавируса плавно перетекла в четвертую, так как несколько дней подряд в стране выявляют около 40 тыс. зараженных COVID-19. 



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