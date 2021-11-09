Мнение: Будет ли курильщик марихуаны нападать на полицейского

Кэти Ланье — живая легенда американской полиции. Многие были настроены скептически, когда женщина впервые в истории возглавила полицию столичного округа Колумбия. Однако за время руководства госпожи Ланье количество насильственных преступлений на её территории упало на четверть, а количество убийств снизилось до рекордно низкого для региона уровня. В 2016 году полисвумен ушла в Национальную Футбольную Лигу. По каким причинам, я не знаю — возможно, просто решила сменить работу на более спокойную и более денежную.

Вот что она говорила по поводу марихуаны в 2015 (цитирую из статьи в газете):

https://www.thedailybeast.com/dc-police-chief-stands-up-to-congress-over-pot

https://www.vox.com/2015/3/3/8143371/cathy-lanier-marijuana

Прошлым летом округ уже декриминализировал хранение 30 грамм или менее марихуаны, объяснила она, что означало, что нарушителей штрафуют на скромные 25 долларов, треть от 75 долларов, положенных тем, кто мусорит. Новый закон разрешает иметь 60 грамм и позволяет жителям выращивать до шести растений марихуаны в уединении своего дома. «Это небольшое изменение», — сказала она, — «Мы приняли это».

Её энтузиазм казался немного натянутым, поэтому она объяснила, что, несмотря на всю суету вокруг марихуаны, алкоголь представляет большую угрозу для общественной безопасности и для её полицейских. «Курильщики марихуаны не будут нападать на полицейского и убивать его», – сказала она, — «Они просто хотят взять пакет чипсов и расслабиться. Алкоголь – гораздо большая проблема». Тем не менее, это вредно для здоровья, сказала она, выступая как бывшая курильщица и предоставляя слушателям догадаться, имела ли она в виду табак или марихуану. «Но я не контролирую город как мама, я контролирую его как начальник полиции — и 70 процентов общественности со мной согласны».

Действительно, англоязычные пользователи интернета в целом поддерживают госпожу Ланье. Если почитать комментарии, складывается впечатление, что уровень поддержки по вопросу декриминализации марихуаны даже выше 70%:

https://9gag.com/gag/agg04Rr

Я не могу вспомнить ни одного случая, когда я после курения спотыкался обо все, когда меня рвало в гостиной, когда я затевал с кем-то драку, просыпался с сильной головной болью, мочился на публике.

С другой стороны, будучи пьяным…

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В 1926 году правительство США начало добавлять в алкоголь отраву, чтобы удержать граждан от нарушения Сухого Закона. В результате около 10 тысяч американцев умерли от отравления этим алкоголем.

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Буду откровенен. Я много пил и много курил, но не употреблял и то, и другое одновременно. Могу определенно сказать, что алкоголь снимает с меня моральные ограничения и отключает мысли о последствиях. Выпивши, я с большей вероятностью буду драться и с большей вероятностью причиню какой-нибудь вред. После острого салата, однако, я просто расслабленно лежал дома на мягком диване или в постели, смотрел телевизор, много ел. Также я смеялся больше, чем когда-либо прежде.

Впрочем, сейчас я позволяю себе только пару бокалов по праздникам или выходным, а с травкой я завязал полностью.

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Если бы канабис и алкоголь были «открыты» сегодня учёными как вещества для потребления человеком, то, учитывая побочные эффекты, алкоголь считался бы гораздо более опасным.

Я пью, но не курю, и всё же это мое личное мнение.

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Моя мать страдает от альцгеймера, а марихуана облегчает течение этого заболевания. К сожалению, в большей части Евросоюза марихуана запрещена даже для медицинского потребления. На Балканах тем временем гонят самогон центнерами, разрушая с его помощью свои семьи, теряя друзей и здоровье, скатываясь в нищету.

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Когда-нибудь слышали о передозировке марихуаной? То-то же.

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Или, может быть, некоторые люди просто хотят кайфануть и ищут все возможные аргументы, чтобы оправдать себя? Так же, как и люди, которые хотят напиться.