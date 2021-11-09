Комаровский: У меня уже нет надежды на Зеленского. Зеленский – все

“У меня нет надежды. Еще раз повторю: впечатление создается такое, что даже опасно давать дельные советы… Почему? Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь, – это не по-пацански. По-пацански – это делать вид, что “вас всех не существует”… Для меня Зеленский – все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное и вдруг утром мы проснемся в другой стране…. Бывают чудеса”, – сказал Комаровский.

По его мнению, у Зеленского “были бы шансы очень тепло остаться в памяти людей”, если бы он инициировал смену формы правления в Украине – с парламентско-президентской на парламентскую.

“Это не очень просто. Это же конституционная норма, ее надо поменять. Но, казалось бы, сейчас, когда есть монобольшинство, это относительно легко реализовать. Это было бы очень круто”, – считает доктор.

Еще один вариант остаться в памяти людей – досрочно уйти в отставку, продолжил Комаровский.

“Второй вариант. “Ребята, осталось два года. Я просто подаю в отставку. Не получилось, извините. Вернусь в “Квартал”. Но на сегодня у нас нет политической силы, которая [смогла бы заменить “Слугу народа”]. Я боюсь прихода [пятого президента Петра] Порошенко, если он [Зеленский] сейчас уйдет”, – сказал доктор.

В этом же интервью Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах 2019 года.

“Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные, – обратился он к Гордону. – Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала”.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента.

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