 

В Днепропетровской области усилили карантин

09.11.2021, 11:02, Новости дня
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Первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов рассказал, что уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз.

“Подавляющее большинство тех, кто попадает в реанимацию, не привиты. Именно поэтому было предложено городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок”, – отметил он.

Сейчас в области действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения. А с 11 ноября в Днепропетровской области предлагают такие же ограничения – обязательное наличие сертификата о вакцинации или негативного теста на коронавируса – и для внутриобластного, междугороднего и городского транспорта, включая метро, трамваи, троллейбусы, электрички.

Также на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 22.00 до 6.00.

Только при наличии СОVID-сертификатов предлагают пускать и студентов в общежития. В противном случае им придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Днепропетровская область сейчас находится в “красной” зоне. Последние три дня в области превышены коэффициент случаев инфицирования и уровень госпитализации. А последние два дня превышена и загруженность коек с кислородом, отмечает Минздрав.

С начала эпидемии в Днепропетровской области подтвердили 204 тыс. случаев COVID-19, 6 тыс. человек умерли. В области сделали более 1,8 млн прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировали более 728 тыс. человек, сообщает ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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