 

В России хотят ужесточить наказание за недоплату алиментов

09.11.2021, 10:52, Разное
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Депутаты Государственной Думы России планируют в ближайшее время рассмотреть ужесточение ответственности за недоплату алиментов. Парламентарии хотят приравнять ее к полному уклонению от обязательств по содержанию ребенка или нетрудоспособного родственника, сообщает телеканал “360”.

Авторы инициативы рассматривают возможность внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты пояснили, что действующее законодательство позволяет судам по-разному трактовать недоплату алиментов, из-за чего должники зачастую могут избежать ответственности. В Госдуме считают, что изменения в КоАП позволят более активно взыскивать долги с алиментщиков, передает Vse42.ru.



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