 

Собянин рассказал о планах благоустройства территории у реки Яузы

09.11.2021, 10:52, Разное
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Перед разработкой концепции благоустройства власти провели опрос местных жителей. Среди проблем они назвали слабую освещенность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку досуговых и спортивных объектов.

Проект благоустройства учитывает пожелания москвичей. В парке создадут новые беговые и велосипедные маршруты, в пойме проложат экотропу, у воды сделают деревянные пирсы. Также планируется обустроить общественную площадь с кафетерием и амфитеатром.

“В парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов. Комфортный променад обеспечат не только удобные тропинки, но и скамейки, фонари. Вечернюю красоту живописной поймы реки подчеркнут сотни светильников архитектурно-художественной подсветки”, – рассказал Собянин.

Благоустройство парка от МКАД до Енисейской улицы – очередной этап в создании рекреационного маршрута длиной более 16 километров. Он будет связан с другими зелеными зонами столицы – Лосиным островом, Сокольниками, ВДНХ, Главным ботаническим садом РАН.

Высказать мнение о проекте благоустройства можно на портале “Активный гражданин” (“Яуза вдоль Северодвинской улицы” и “Яуза — от Широкой до Енисейской”).

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка “Покровское-Стрешнево”. В проекте учтено все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей, подчеркнул он.



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