 

Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС

09.11.2021, 10:36, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности.

«За последние шесть недель более шести тыс. беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa.

Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву… Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС».

«Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild.

Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.

В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталию несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. 

Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой.



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