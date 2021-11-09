Готовившие теракты в Керчи подростки приговорены к семи годам

Несовершеннолетние, планировавшие теракты в образовательных учреждениях Керчи, после взрывов и стрельбы в местном колледже, приговорены судом к семь годам лишения свободы, информирует пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«В феврале 2020 года УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года суд арестовал до 18 апреля двух подростов, которых обвинили в подготовке теракта.

По данным следствия, 15-ти и 16-летние подростки из Керчи придумали план нападений на учебные заведения города. Для этого они изучали инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы учебных заведений. Преступление остановили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

В квартире школьников нашли СВУ с поражающими элементами, купленные через интернет, а также компоненты для изготовления взрывчатки и пистолет. Были изъяты и технические носители.