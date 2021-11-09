Солнце, море и гражданская война — бесстрашные туристы возвращаются в Сирию

Несмотря на то что в некоторых частях Сирии всё ещё происходят боестолкновения, «бесстрашные» западные туристы, в том числе из Великобритании, активно бронируют туры в эту ближневосточную страну, пишет The Times. Это стало возможным после того, как Дамаск впервые после начала пандемии возобновил выдачу туристических виз, поясняет издание.



Reuters

Сирия — страна, где есть солнце, море и множество исторических памятников, пишет The Times. При этом Дамаск также ведёт войну на трёх фронтах, и противники режима сирийского лидера Башара Асада, как считает издание, регулярно оказываются в тюрьме и подвергаются пыткам. Однако всё это не останавливает первую после начала пандемии волну «бесстрашных» туристов, бронирующих отпуск в этой стране.

Сирийские власти возобновили выдачу туристических виз. Теоретически визу можно было получить на протяжении всей десятилетней гражданской войны, и выдавать их перестали только после начала пандемии.

Туристические компании не только в Европе, но и за её пределами занялись формированием туров, в которых акцент будет сделан на культурном наследии страны.

«Сирия пережила несколько неспокойных лет, когда большая часть страны была разорена гражданской войной», — признаётся в брошюре на своём веб-сайте британская туркомпания Lupine Travel, специализирующаяся на турах в «непростые» страны.



Тем не менее компания примет всех, кто готов заплатить 1395 фунтов за недельную поездку в Сирию. В рамках этого тура туристы, помимо Дамаска, посетят второй город страны Алеппо, который ещё пять лет назад был разделён между правительственными и повстанческими силами, Пальмиры, а также замок крестоносцев Крак-де-Шевалье и прибрежный курорт Латакию. Места на первые четыре тура, которые пройдут следующей весной, уже полностью забронированы.



Как напоминает издание, развитие Сирии в туристическом направлении было одной из экономических реформ, принятых президентом Башаром Асадом, когда он сменил своего отца Хафеза на посту главы государства в 2000 году.

Хотя режим Асада, поддерживаемый своими союзниками Россией и Ираном, в настоящее время контролирует около 75% территории страны, однако всё ещё происходят боестолкновения с группами джихадистов на северо-западе Сирии в провинции Идлиб, с силами, которым на севере провинции Алеппо оказывает поддержку Турция, а также с Демократическими силами Сирии на северо-востоке страны, во главе которых стоят курды. Кроме того, авиаудары по сирийским и иранским объектам в Сирии регулярно наносит Израиль.

В результате десятилетнего конфликта в стране были повреждены некоторые исторические объекты, в том числе мечеть Омейядов и городской базар в Алеппо, а также Пальмира, самый известный храм которой, посвящённый богу Баалу, был взорван боевиками ИГ*.

Сирия находится под санкциями ЕС, Великобритании и США, но, как отмечают турагентства, на туризм эти ограничительные меры не распространяются.

Между тем сирийские оппозиционные группировки выступают против «нормализации» режима Башара Асада, в том числе с помощью туризма, заявляя, что визиты жителей западных стран будут использоваться в пропагандистских целях.

«Как может какое-либо информационное или туристическое агентство делать такую рекламу для страны, где режим всё ещё держит в заключении огромное количество людей?» — заявил бывший дипломат Бассам Барабанди, бежавший из Сирии ещё в начале восстания и проживающий сейчас в США.

В завершение The Times отмечает, что большинство туров будут стартовать из ливанского Бейрута, откуда туристы отправятся в Сирию наземным транспортом. Британские власти уже чётко дали понять, что, как только туристы окажутся на сирийской территории, они будут сами по себе, и помочь им сможет лишь их туркомпания.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.