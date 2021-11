В Нигере вспыхнул пожар в школе из соломы, погибли 26 детей

“По меньшей мере 26 детей в возрасте от пяти до шести лет сгорели заживо в понедельник, когда их классные комнаты из соломы и дерева загорелись на юге Нигера, через семь месяцев после аналогичной трагедии в столице страны Ниамее”, – говорится в сообщении.

По данным агентства, на которые ссылается Barron’s, инцидент произошел в городе Маради на юге страны.

Мэр Маради Чайбу Абубакар рассказал, что пострадали также 13 человек, четверо из них – серьезно.

С 9 ноября в городе объявили трехдневный траур.

Руководитель учительского профсоюза Нигера Иссуфу Арзика утверждает, что чиновников предупреждали об опасности школ из соломы и дерева. По его словам, лучше проводить занятия под деревьями.

