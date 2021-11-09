 

В Нигере вспыхнул пожар в школе из соломы, погибли 26 детей

09.11.2021, 10:08, Новости дня
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“По меньшей мере 26 детей в возрасте от пяти до шести лет сгорели заживо в понедельник, когда их классные комнаты из соломы и дерева загорелись на юге Нигера, через семь месяцев после аналогичной трагедии в столице страны Ниамее”, – говорится в сообщении.

At least 26 children aged between five and six burnt to death on Monday when their straw and wood classrooms caught fire in southern Niger, seven months after a similar tragedy in the capital Niamey https://t.co/EDFoPvmY6K

— AFP News Agency (@AFP) November 8, 2021

По данным агентства, на которые ссылается Barron’s, инцидент произошел в городе Маради на юге страны.

Мэр Маради Чайбу Абубакар рассказал, что пострадали также 13 человек, четверо из них – серьезно.

С 9 ноября в городе объявили трехдневный траур.

Руководитель учительского профсоюза Нигера Иссуфу Арзика утверждает, что чиновников предупреждали об опасности школ из соломы и дерева. По его словам, лучше проводить занятия под деревьями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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