 

“Женщина-кошка”. Тина Кароль показала свои “живые” снимки

09.11.2021, 10:08, Новости дня
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Певица надела сильно облегающее черное пальто и сапоги. Образ она дополнила темной помадой. 

“Ноу-ноу драма, жизнь прекрасна”, – написала она.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

”Ну до чего же грациозная женщина-кошка”, – отметила подписчица aanufreenok.

“Ну, наконец-то живые фотографии”, – написала eternity.dt.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

28 октября Тина Кароль презентовала клип на трек “Двойной рай”, который войдет в ее новый альбом. Видео можно посмотреть здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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