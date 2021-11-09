 

В Раде появится диджитал-директор, который будет освещать работу парламента в TikTok

09.11.2021, 10:08, Новости дня
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Вероятнее всего, на этот пост назначат человека из партийного офиса “Слуги народа” Когда именно введут эту должность – пока неизвестно.

Среди главных обязанностей диджитал-директора будет также кураторство съемок различных видеороликов о Раде и нардепах для соцсетей, в том числе и для TikTok. В парламент планируют даже приглашать на экскурсии известных тиктокеров.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Она была запущена в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре этого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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