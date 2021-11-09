 

В Борисполе инфицированный коронавирусом взял с собой в больницу гранату – медики

09.11.2021, 10:08, Новости дня
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“Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату”, – рассказал он.

Щур отметил, что после выявления гранаты была вызвана полиция.

Сам больной находится в реанимации, подчеркнул главврач.

Врач Илья Луцив рассказал в Facebook, что “вынес и обезвредил опасный предмет” руководитель больницы.

https://www.facebook.com/ilya.lutsiv/posts/6245728938830971

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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