В Борисполе инфицированный коронавирусом взял с собой в больницу гранату – медики
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“Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату”, – рассказал он.
Щур отметил, что после выявления гранаты была вызвана полиция.
Сам больной находится в реанимации, подчеркнул главврач.
Врач Илья Луцив рассказал в Facebook, что “вынес и обезвредил опасный предмет” руководитель больницы.
https://www.facebook.com/ilya.lutsiv/posts/6245728938830971
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