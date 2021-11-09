 

Куда исчезла звезда сериала “Возвращение Мухтара” Александр Волков

09.11.2021, 9:58, Разное
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Большинство телезрителей знают 46-летнего Александра Волкова благодаря роли старшего лейтенанта Жарова в “Возвращении Мухтара”. Помимо всенародной славы, съемки в этой картине принесли ему проблемы с карьерой – некоторые роли не доставались артисту из-за его амплуа. Так отдушиной Волкова стала игра в театре и счастливая семейная жизнь.

Александр вырос в простой многодетной семье. Его отец работал на заводе, мать – занималась хозяйством, а маленький Саша с детства мечтал стать профессиональным боксером. Однако цели было не суждено сбыться – по мнению тренера, Волкову не хватало жестокости. Поэтому после школы он работал то столяром, то охранником, пока не поступил во ВГИК. Уже через год после получения диплома актер получил дебютную роль в фильме “Тайный знак”.

Любовь телезрителей и узнаваемость Александру принесла роль Максима Жарова в сериале “Возвращение Мухтара”. Актер прошел длинный путь, чтобы подружиться с пушистым главным героем, а когда собаку заменили – покинул проект.

Почти 20 лет артист состоит в браке со своей любовью юности Таисией. Будущие супруги познакомились после школы и сумели пронести чувства сквозь года. Сейчас пара воспитывает двух сыновей и дочку и живет в поселке Снегири, где родился и вырос Александр. Актер продолжает играть в театре и работать вместе со своей супругой, которая является его пиар-директором. К тому же, держится подальше от соцсетей. В последний раз звезда появлялась на экранах в прошлом году: Волков снялся в сериале “Чики”.



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