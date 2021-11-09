 

Министры энергетики Белоруссии и РФ подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

09.11.2021, 9:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке.

«9 ноября министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке», – приводит сообщение пресс-службы белорусского минэнерго РИА «Новости».

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

Отмечается, что протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса

15.09 / “Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!” Брежнева показала фото в лифчике

02.07 / В Ботсване произошло «катастрофическое вымирание» слонов

16.07 / ВОЗ рекомендует странам не требовать подтверждения прививки от коронавируса для международных поездок

11.11 / Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги

28.08 / NBC – раз плюнуть — ученые признали за коронавирусом способность заражать и на «безопасной дистанции»

24.06 / Блогеры заметили встречу американских дипломатов и представителей движения «Голос»

13.07 / Пожар в Одессе. 38 жителей нуждаются в отселении

25.06 / Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

24.03 / Экс-разведчик КГБ Швец: Байден объявил вторую холодную войну путинской России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика