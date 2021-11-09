Министры энергетики Белоруссии и РФ подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке.

«9 ноября министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке», – приводит сообщение пресс-службы белорусского минэнерго РИА «Новости».

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

Отмечается, что протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.