 

Сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных мошенников в Санкт-Петербурге

09.11.2021, 9:42, Новости дня
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Боец СОБР Росгвардия погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников Санкт-Петербурге, сообщают правоохранительные органы.

«Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Мужчина скончался от полученных травм на месте. Водителя задержали сотрудники полиции,после объявления в городе плана «Перехват».

Как стало известно «Фонтанке», телефонные мошенники, которых задерживала полиция, обманывали горожан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду.

Один из подозреваемых, который дежурил у дома, сбил сотрудника СОБР и переехал мужчину. Спецназовец скончался.



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