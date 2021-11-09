Польша призвала ввести санкции против причастных к ситуации на границе с Белоруссией

МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщило ведомство в Twitter.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», – передает сообщение РИА «Новости».

Между тем министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.