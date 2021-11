Родители решили напугать сына на Хэллоуин, но то что он сделал удивило весь интернет

Хэллоуин – уникальный в своем роде праздник, который американцы ждут с нетерпением. В нем принимают участие как дети, так и взрослые люди.

Они с удовольствием наряжаются в различные маскарадные костюмы, раскрашивают лица в тематику праздника. К примеру, один молодой человек решил побывать в роли маньяка из ужастиков «Хэллоуин».

Парня попросили поздравить юного соседа, но, тот результат, который получился в конце, был крайне неожиданным.

Родителям стал интересно, как их малыш отреагирует на дядю в страшном костюме. На деле оказалось, что ребенок не обращает внимание на переодетого соседа, а когда мама и папа акцентировали внимание сына на большом дяде, то сын поступил так, как никто не ожидал. Мальчик ничуть не испугался, и решил обнять злого дядю.

Видео моментально стало вирусным, его начали размешать в Тик Ток и Инстаграме.

Люди, просмотревшие ролик, умилялись поступком ребенка. Однако многие были возмущены тем, что парень до конца не выходил из образа маньяка. Другие же осуждали родителей.

«Это невероятно мило. К страшному дяде он отнесся с нежностью, предложив обняться»

«Родители, вы что, разве так можно поступать с маленьким ребенком»

«Малыш словно ангелок»