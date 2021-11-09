Работающие в нерабочие дни получат из бюджета по 10 тысяч рублей

Председатель правительства подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, присутствующим на рабочем месте в нерабочие дни».

Согласно документу, граждане, которые продолжали работать с 30 октября по 7 ноября 2021 года, получат по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

– Мы бы хотели поблагодарить всех работодателей, которые, несмотря на финансовые потери, неукоснительно соблюдали указ о нерабочих днях. Благодаря нашей общей работе удалось добиться стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Тем не менее мы должны понимать, что пока большинство граждан отдыхали, некоторые продолжали работать. Врачи, работники продуктовых магазинов, фармацевты в аптеках трудились в обычном режиме. Продолжали работать и многие производства непрерывного цикла. Поэтому мы приняли решение о поощрении работников, которые в нерабочие дни законно присутствовали на рабочих местах. Для этого достаточно подать заявление на портале «Госуслуги» или обратиться в МФЦ по месту жительства. Далее система подтверждает выплату и через два рабочих днях денежные средства поступят на банковский счёт работника, – заявил премьер-министр.

В случае, если предприятие не имело права продолжать свою деятельность, а сотрудники продолжали работать, то выплата будет осуществлена только после оплаты штрафа работодателем. Для юридических лиц он составит от 100 до 300 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч.

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