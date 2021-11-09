Единственное, что удалось Макрону, — объединить Европу, и то благодаря пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл на свой пост с амбициозными задачами, но исполнить из них смог только одну — укрепить единство Европы. И то это получилось не столько благодаря его дипломатии, сколько из-за пандемии, пишет Le Figaro.



Reuters

Дипломатия Эммануэля Макрона показывает на внешнеполитическом поле те же черты, что и во внутренней политике, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере в своей статье «Дипломатия Макрона, пять лет одиночества».

Так, после своей победы на выборах Макрон задался четырьмя главными целями. В числе его приоритетов были: усиление зоны евро и европейского суверенитета после брексита благодаря партнёрству с Германией; утверждение Франции как силы равновесия на фоне роста антагонизма между США и Китаем, роль посредника с державами вроде РФ и Ирана, переформирование отношений с Африкой; установление личных отношений с сильными лидерами; защита многостороннего подхода.

Как пишет автор статьи, из всего этого европейский вектор стал для Макрона главным во время его правления, и только в нём проявились реальные результаты. Но связано это в большей степени с пандемией, чем с французской дипломатией. Так, изначально предложения Макрона столкнулись с молчаливым, но твёрдым неприятием Ангелы Меркель. Но затем ситуация изменилась из-за санитарного кризиса. Европейский Центробанк занялся рефинансированием государств и банков, страны стали вместе закупать вакцины, в итоге европейская политика обрела свою суть.

Однако, несмотря на отдаление американцев и неудачи НАТО, продвижения в сфере обороны и безопасности так и не было достигнуто. Причина в том, что перед странами ЕС стоят разные угрозы и стратегическую автономию они воспринимают по-разному. Многие союзники по-прежнему отдают приоритет американской защите, пусть и фиктивной.

Не получилось у Макрона достигнуть и других своих целей. Так, возобновить отношения с Трампом он не смог из-за его непредсказуемости. Открытость по отношению к Китаю, России, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ ни к чему не привела из-за непонимания реальной сущности этих режимов. Также не принесли результатов и старания Парижа быть посредником в спорах по иранскому атому и по Ливану.

Избрание Джо Байдена пролило свет на слабость французской дипломатии, пишет автор статьи. Вывод сил США из Афганистана подтвердил, что теперь они больше направлены на дела Азии. И новая холодная война США с Китаем не оставляет третьего пути. Разрыв контракта с Австралией на строительство подлодок показал и крах индийско-тихоокеанской стратегии Парижа. У Франции при этом остаются кризисы зоны Сахеля, который скоро может стать новым Афганистаном.

Эммануэль Макрон и его дипломатия оказались в изоляции из-за общего ухудшения международной обстановки. По мнению автора статьи, сейчас идёт новая холодная война между США и Китаем, у РФ Путина и Турции Эрдогана непомерные амбиции, а со стороны союзников вроде США и Великобритании не чувствуется никакой надёжности. В целом миропорядок нарушается. Но есть в этом и вина самого Макрона, который принимает решения в одностороннем порядке и из центра, относится к европейским партнёрам, как США к своим союзникам.

Как в дипломатии, так и во внутренней политике у Макрона точная интуиция соседствует с плохим исполнением. По мнению автора, Франция не может выработать и внедрить глобальные стратегии, в отличие от Германии, которая прочно занимает место европейского лидера. «Говорить с позиции силы бесполезно, если не опираться на силовые инструменты», — отмечает Le Figaro.