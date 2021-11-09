 

Суд Харькова отказал Добкину в пересчете голосов на выборах мэра

09.11.2021, 9:12, Новости дня
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В частности, без удовлетворения остались иски к ТИК в Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном районах. Там, по словам адвоката, были выявлены разногласия почти в 2 тыс. голосов в пользу Терехова. 

Адвокат считает, если бы суд удовлетворил иски Добкина, пересчет голосов должен был повлиять на решение о проведении второго тура выборов городского головы.

“Считаем, что решения суда имеют формальные признаки. Наши наблюдатели установили, что цифры по Терехову в протоколах УИК меньше, а цифры других кандидатов – больше. При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом Избирательный кодекс утверждает, что в случае установления разногласий нужно принимать решение о пересчете голосов”, – говорит Родзинский.

По его словам, в течение двух дней все четыре решения суда будут обжалованы в апелляции.

Контекст:

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. 

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов.

“Опора”, а также занявший второе место кандидат Добкин решили обжаловать результаты выборов.

По информации Центральной избирательной комиссии на 5 ноября, в судах находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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