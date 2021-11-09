Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение заместителю главы Меджлиса Джелялову

“Сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ)”, – отметил адвокат.

Санкция по этой статье составляет от семи до 12 лет лишения свободы.

“После предъявления нового обвинения последовал допрос в качестве обвиняемого. Однако Нариман, как и ранее, воспользовался правом обвиняемого не давать показаний. До начала следственных действий мне с моей коллегой, адвокатом Эмине Авамилева удалось пообщаться с Нариманом наедине. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Настроение хорошее, настрой бодрый”, – пишет Полозов.

Джелялов рассказал, что в четверг, 4 ноября, его перевезли из 15-го отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

“Ровно в ту же камеру в спецблоке, где он находился до экспертизы. Даже сокамерник остался прежним. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера (да и весь спецблок) не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью”, – подчеркивает адвокат.

Кроме того, Джелялову не передают письма: отдали только одно, а остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов, отмечает Полозов.

“Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу”, – резюмировал адвокат.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4604376499627710

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября “суд” в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали “карательной практикой в лучших советских традициях”.

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