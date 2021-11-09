В Украине новый рекорд умерших от COVID-19 за сутки

Среди заболевших – 1183 ребенка и 426 медиков. От COVID-19 выздоровело 16 609 человек, 2967 попали в больницу.

Умерло 8 ноября 833 человека. Согласно данным мониторинговой система Совета нацобороны и безопасности, это рекорд за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября, когда умерло 793 пациента с коронавирусом.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 107 489 человек, выздоровело 2 537 565 человек, летальных случаев – 73 390.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

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