Россиянам напомнили о причинах прекращения выплаты пенсий

Представители Пенсионного фонда России рассказали гражданам об условиях, при которых выплата пенсии в 2021 году может быть приостановлена. Они касаются различных типов пенсий.

В частности, пенсионеру могут прекратить начислять новые пособия, если выяснится, что он не получал пенсию в течение полугода: в таком случае выдача может быть приостановлена на шесть месяцев. Кроме того, государство может отменить выплату пенсии по инвалидности на три месяца, если гражданин не явился на медицинское освидетельствование в установленный срок, сообщает телеканал “360”.

В Пенсионном фонде также напомнили, что выплата пенсии в 2021 году по потере кормильца производится до наступления совершеннолетия получателя. Однако этот срок может быть продлен еще на пять лет, если гражданин поступил в высшее учебное заведение по очной форме обучения. Если пенсионер не предоставит ПФР соответствующие документа, выплаты могут приостановить на полгода.

Помимо этого, причиной для прекращения выплаты пенсии может стать истечение срока действия вида на жительство у иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. Пособия также прекратят выплачивать, если пенсионер переехал жить в другую страну, с которой у России нет соответствующих договоренностей, пишет RT.