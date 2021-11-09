 

Россиян предупредили об опасности воды из кулера

09.11.2021, 8:46, Новости дня
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Не все поставщики питьевой воды в кулерах моют тары перед повторным заполнением водой, также бутылки не всегда проходят тщательную дезинфекцию, из-за чего внутри могут образоваться вещества, опасные для человека, сообщила эксперт-биохимик Мария Кулешова.

«Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения», – цитирует ее агентство «Прайм». Норма содержания микроорганизмов часто превышена, иногда до трех раз, сообщила Кулешова.

Эксперт посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу. По словам Кулешовой, устройство позволяет фильтровать воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, а также обогащает ее минералами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о разнице между соленой и квашенной капустой. Разницу объяснили эксперты. По сути, это одно и то же блюдо, но в соленую добавляют больше соли, а в квашенной ее практически нет.



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