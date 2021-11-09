 

В Раде попросили Зеленского обратиться за помощью к Путину

09.11.2021, 8:46, Новости дня
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в видео, опубликованном в Facebook, призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.

«Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда», – приводит его слова РИА «Новости».

В своем призыве Кива выразил мнение, что главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутата, именно Аваков привел Зеленского к власти и был его «опорой и защитником».

Кива уверен, что теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять.

Депутат подчеркнул, что «шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию – да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины».

Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.

Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.



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