Весь экипаж севшего на мель судна в Приморье оказался китайским

Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.

«Члены экипажа, находящиеся на борту судна, – граждане КНР. Все 14 человек – граждане Китая», – цитирует Пирожкова РИА «Новости».

Позже стало известно о начале эвакуации контейнеровоза, находящегося сейчас у берегов Находки в Приморье. Эвакуацию спасатели проводят вертолетом Ми-8 МЧС России, так как на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке.

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента.

«Предварительно установлено, что 8 ноября контейнеровоз Rise Shine в связи с приближением глубокого циклона был направлен штормовать в залив Восток, где встал на якорь. В этот же день судно стало проводить смену якорной стоянки, в результате чего судно село на мель в районе мыса Козино Японского моря. На судне находятся около 14 человек», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее сообщалось, что в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, среди 14 членов экипажа граждан РФ нет. Эвакуацию людей осложняют сильные волны – до четырех метров.

Накануне в Приморье начались дожди и штормовой ветер.