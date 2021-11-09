В сторону Земли летит астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид размером с Эйфелеву башню движется в сторону Земли. Его назвали “Нерей”, сообщило издание Daily Record со ссылкой на американское космическое ведомство НАСА.

– Астероид 4660 “Нерей” размером почти в три раза больше футбольного поля классифицируется как “потенциально опасный астероид, – говорится в статье. Длина объекта составляет 330 метров и превышает размеры 90% астероидов.

“Нерей” пронесется мимо Земли 11 декабря. Астероид потенциально разрушителен, но не приблизится к нашей планете ближе чем на 3,9 миллиона километров. Это примерно десять дистанций от Земли до Луны.

В НАСА рассчитали, что в следующий раз “Нерей” приблизится к Земле в 2031 и 2050 годах.

Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства проведет тестирование защиты Земли от потенциально опасных астероидов.