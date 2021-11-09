Названа возможная причина приостановки выплаты пенсии

В случае несоответствия справок, в первую очередь справок об обучении из иностранных образовательных организаций, выплаты пенсионных начислений могут приостановить, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб пояснила, что в РФ «у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов». Однако, «к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом». Она указала, что после устранения данного препятствия выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дума ТВ».

Напомним, в Пенсионном фонде РФ указывали, что временное прекращение выплат возможно, если житель не получал положенные средства в течение полугода. Пенсионеру, который вовремя не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, приостановят выплаты на три месяца. Кроме того, лишиться пенсии могут иностранцы и постоянно проживающие за границей россияне при окончании срока действия вида на жительство. Совершеннолетние граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца, должны своевременно сообщать об обучении по очной форме, чтобы им не приостановили выплаты.