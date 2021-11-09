 

Названа возможная причина приостановки выплаты пенсии

09.11.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В случае несоответствия справок, в первую очередь справок об обучении из иностранных образовательных организаций, выплаты пенсионных начислений могут приостановить, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб пояснила, что в РФ «у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов». Однако, «к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом». Она указала, что после устранения данного препятствия выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дума ТВ».

Напомним, в Пенсионном фонде РФ указывали, что временное прекращение выплат возможно, если житель не получал положенные средства в течение полугода. Пенсионеру, который вовремя не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, приостановят выплаты на три месяца. Кроме того, лишиться пенсии могут иностранцы и постоянно проживающие за границей россияне при окончании срока действия вида на жительство. Совершеннолетние граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца, должны своевременно сообщать об обучении по очной форме, чтобы им не приостановили выплаты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В интернет-магазине Google Play резко снижают комиссии

27.07 / Instagram уличили в слежке за пользователями

02.07 / Мозговая – Пономареву: Рассказывай о Соне, Вике и других женщинах в своей жизни. Хватит вспоминать меня!

28.07 / Эксперт оценил решение Роскомнадзора о блокировке экстремистских интернет-ресурсов

03.03 / Европейское космическое агентство показало со спутника айсберг, который откололся от Антарктиды

11.08 / Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика

14.09 / Полицейские устроили погоню за угнавшими машину подростками в Подмосковье

24.11 / Трамп поздравил американцев с рекордным индексом Dow Jones и назвал его достижением своей администрации

05.10 / Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний Рады и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Как голосовали в парламенте

26.04 / Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за гибели подлодки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика