В Хабаровском крае организовали экскурсии к месту крушения Ан-26

Организаторы турпоходов устроили экскурсии к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в Хабаровском крае, информирует пресс-служба природных заповедников и нацпарков «Заповедное Приамурье».

«В минувшую субботу мы зафиксировали 22 нарушения гражданами посещения ООПТ (особо охраняемой природной территории) в районе горы Хребтовой. Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками», – цитирет РИА Новости руководителя заповедника «Большехехцирский» Антона Фетисова.

Отмечается, что на прогулку отправились девять человек, их успели остановить во время рейда. Организатор похода сообщил, что сам на горе никогда не был, никакой ответственности за людей не несет, просто собирает по 2 тыс. рублей с человека. Руководителей нацпарка в известность также никто не ставил.

Руководство заповедника узнало о наборе группы из аккаунта в Instagram «tourism27», организаторы предлагали «прогулку на Хехцир к упавшему самолету», обещая показать останки крушения самолета.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета Ан-26 погиб. Пропал самолет с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровск. Он выполнял работу по проверки наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края 22 сентября. Позже стало известно, что самолет врезался в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника.