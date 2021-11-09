Эксперты оценили потенциал ветра и солнца в обеспечении энергией крупных стран

Ученые провели исследование, целью которого было установить потенциал ветровой и солнечной генерации в обеспечении электричеством промышленно развитых стран. Они пришли к выводу, что перейти полностью на возобновляемые источники возможно, если приложить определенные усилия.

Согласно полученным данным, потенциально только ветровые станции могут обеспечить потребности в электроэнергии на 72-91%. При этом не учитывалась возможность аккумулирования энергии хотя бы на 12 часов. Если же такие аккумуляторы будут, что потенциал вырастет до 83-94%.

Но есть еще и солнечная энергетика, а также не следует забывать о гидроэлектростанциях, напоминают ученые. Ели системы подстраховать небольшим количеством тепловых и атомных станций, то переход на возобновляемые источники вполне возможен.