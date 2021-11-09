 

Crew Dragon с экипажем вернулся на Землю

09.11.2021, 7:00, Новости дня
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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который отстыковался от МКС, совершил посадку в Атлантическом океане, сообщило НАСА.

Корабль Endeavour сел на воду у побережья американского штата Флорида в 22.33 по времени восточного побережья США (06.33 мск 9 ноября). На Землю вернулся экипаж миссии Crew-2: астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ – передает ТАСС.

Напомним, в мае 2020 года состоялся первый пилотируемый полет к МКС корабля Crew Dragon. В ноябре 2020 года был проведен новый запуск Crew Dragon – миссия Crew-1, в апреле 2021 года – Crew-2. Запуск миссии Crew-3 несколько раз переносился.



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