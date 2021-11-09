 

Лавров напомнил об официальном статусе русского языка в Казахстане

09.11.2021, 7:00, Новости дня
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Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана зачастую спровоцированы воздействием внешних сил, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В «Российской газете» опубликована статья Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». В ней министр отметил, что «в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана». По его словам, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».

Однако уровень отношений РФ и Казахстана «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», сообщил он. Лавров подчеркнул, что и Россия, и Казахстан понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. Он напомнил, что по конституции Казахстана «русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским». Это приносит пользу «казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», передает ТАСС.

Долгосрочным интересам двух стран, по словам министра, отвечают «стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции». Отношения двух государств «не только в полной мере опираются на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии». «Связка» Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, «идейным вдохновителем» которого «по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев», говорится в статье.

Лавров отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек», создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Также от указал, что РФ и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ. 

Напомним, изначально власти Казахстана не замечали ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, считая подобные инциденты чисто бытовыми, но позднее им пришлось отреагировать на деятельность русофобов.



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