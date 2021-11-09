 

Женщина родила 7-ми килограммового малыша и впервые решила показать фото ребенка

09.11.2021, 6:58, Разное
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Черрала Митчелл, проживающая в Великобритании, выносила и родила малыша, вес которого составить 7 килограммов.

Женщина, едва перешагнувшая отметку тридцатилетия, смогла забеременеть, несмотря на то, что ранее ей установили спираль, которая играет роль контрацептива.

В конце октября на свет появился мальчик, который родился на 38 неделе. Черрала дала ему необычное имя – Альфа. Женщина, будучи замужем, воспитывает троих детей.

Фото SWNS

«Мы даже представить не могли, что нас сын будет таким крупным. Врачи и муж были удивлены, увидев голову ребенка», — рассказывает женщина.

Фото SWNS

Муж сказал: «Он большой» – признается она. Пара считает, что ребенок имеет много схожести с тыквой, так как родился на Хэллоуин.



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