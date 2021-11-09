 

Лавров раскрыл подробности беседы Путина с главой ЦРУ

09.11.2021, 6:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телефонный диалог российского лидера и американского представителя был закрытым. Речь шла о войне в Донбассе. Также разговор велся об отношениях Соединенных Штатов и России. Глава внешнеполитического ведомства страны рассказал, что директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских договоренностей и
соблюдения особого статуса Донбасса, передает “Царьград”.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что ранее и президент США Джо
Байден говорил о том, что минские договоренности нужно исполнять. Украина хотела привлечь США в урегулирование конфликта в ДНР как сторону Минских соглашений.

Однако ничего не вышло. Дело в том, что США устраивает сегодняшний механизм разрешения спора. Киев же от исполнения Минских
соглашений уклоняется.

Ранее глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что жители Донбасса не хотят становиться украинцами на любых условиях. Он отметил, что граждане ДНР считают, что Украины в прежнем ее понимании попросту не существует.
Эксперт добавил, что Донбасс уже де-факто является непризнанными российскими территориями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Пол ребенка Арзамасовой и Авербуха больше не секрет

22.10 / Мнение: Проблемные симпатии

25.03 / Скандалы: Кодекс нечисти

12.08 / Личное: Гражданин Трус

24.10 / Совсем плохи дела: Лукашенко выдал ОМОНу картошку

02.11 / Найден способ диагностировать рак по одной капле крови

05.07 / Путин про право союзных республик на выход из состава СССР

11.12 / Сыр оказался способным продлить жизнь на четверть

26.04 / Ученые обнаружили ранее неизвестные причины геморроя

27.08 / Накрутка зрителей на стрим для Twitch и YouTube каналов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика