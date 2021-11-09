Лавров раскрыл подробности беседы Путина с главой ЦРУ

Телефонный диалог российского лидера и американского представителя был закрытым. Речь шла о войне в Донбассе. Также разговор велся об отношениях Соединенных Штатов и России. Глава внешнеполитического ведомства страны рассказал, что директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских договоренностей и

соблюдения особого статуса Донбасса, передает “Царьград”.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что ранее и президент США Джо

Байден говорил о том, что минские договоренности нужно исполнять. Украина хотела привлечь США в урегулирование конфликта в ДНР как сторону Минских соглашений.

Однако ничего не вышло. Дело в том, что США устраивает сегодняшний механизм разрешения спора. Киев же от исполнения Минских

соглашений уклоняется.

Ранее глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что жители Донбасса не хотят становиться украинцами на любых условиях. Он отметил, что граждане ДНР считают, что Украины в прежнем ее понимании попросту не существует.

Эксперт добавил, что Донбасс уже де-факто является непризнанными российскими территориями.