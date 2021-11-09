Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Рыбы и Козерог

Представителям этих двух знаков в отношениях друг с другом будет очень непросто. И рыбы, и козерог, захотят стать лидером в этой паре и будут стремиться к контролю над второй половинкой. Их амбиции и нежелание слышать и понимать друг друга сделают свое дело – этот союз не продержится долго, если партнеры не решатся переступить через свои принципы.

Водолей и Скорпион

Представители этих знаков зодиака наделены полностью противоположными чертами характера. Нежные и чувствительные Водолеи чувствуют себя под защитой рядом с сильными Скорпионами, которые любой ценой выполняют свои обещания.

Однако этот, казалось бы, прекрасный союз, может разрушиться из-за беспечности Водолея. Если партнер этого знака зодиака обманет Скорпиона, тот ни за что не простит его – в этот момент идиллии в отношениях придет конец.

Стрелец и Рак

Представители этих знаков зодиака поначалу кажутся идеальной парой из-за похожих черт характера и стремлений. Активные партнеры, привыкшие полагаться на разум, легко понимают друг друга. Однако именно схожесть может разрушить отношения двух влюбленных.

К разрыву союза Стрельца и Рака нередко приводит их привычка жестко отстаивать свою позицию и прямолинейность. Из-за этого партнеры часто не могут прийти к компромиссу во время ссоры и в конце концов расстаются.

Телец и Лев

Пара этих представителей зодиакального круга является одной из самых горячих. Телец и Лев отчаянно любят друг друга и готовы красноречиво демонстрировать свои чувства. Однако помимо положительных эмоций в этом союзе есть и отрицательные – импульсивные партнеры не умеют и не хотят сдерживать свой гнев.

Ни Тельцу, ни Льву не привыкли проявлять альтруизм, поэтому в конфликтах каждый из них отстаивает только свои интересы. Они не готовы жертвовать своими интересами и желаниями ради отношений – из-за этого в паре появляются тайны, а нередко дело доходит до разрыва.

Водолей и Овен

Представители этих знаков зодиака очень плохо уживаются вместе. Энергичный и рвущийся вперед Овен просто не способен понять тихого Водолея, цепляющегося за стабильную жизнь. Даже если эти знаки зодиака сумели создать пару, скорее всего, продержится она недолго – из-за кардинально разного образа жизни партнеры начнут упрекать друг друга и растеряют последние чувства.