Диван да Марья

Следует ли ждать от наших людей общественной активности.

В столице России, городе Сочи, на проезжую часть улицы, попыхивая выхлопной трубой, выехал диван с мотором и на колесах…

Если кто-то скажет, что уже в первой фразе содержится неправда, то соглашусь. Да, Сочи пока еще не объявили столицей, хотя президент часто находится там, и важные встречи с мероприятиями тоже там проводятся. А что касается самоходного дивана — это сущая правда. В Сети даже есть видео: двуспальное транспортное средство рассекает пространство курортного города.

Очевидно, это нарушение. Но какое? Нигде не сказано, что по улицам нельзя ездить на диванах, раскладушках или прикроватных тумбочках. Местные гаишники, похоже, немного растерялись, но, собравшись с мыслями, выписали народному умельцу штраф в 1000 рублей. За что? За то, что на диване не было подушек безопасности? Нет, за то, что водитель дивана не был пристегнут ремнем!

Ну, ладно, диван-автомобиль отправили на охраняемую стоянку, а мы с вами, пока не пролетел какой-нибудь диван-вертолет и не отвлек нас от знакового события, коротко порассуждаем, о том, на пороге каких изменений в общественной жизни мы, возможно, оказались.

Все привыкли, что наших граждан, особенно мужчин, упрекают в том, что они общественно пассивны и не способны к действию. Мол, таким не надо ничего, кроме дивана и пива с телевизором. Да еще жены, разогревающей ужин. Дескать, такие ни по какому поводу не выйдут с протестом на улицу и максимум, на что они способны, — это написать в Сети комментарий о том, что всё у нас не так, и выругать модератора за то, что часть слов заменил тремя точками, хотя некоторые из них содержали больше трех букв.

И что же мы видим? Оказывается, выход на улицу возможен и без отрыва от дивана.

Понятно, тот парень из Сочи рулил диваном ради шутки и удовольствия. Никакого выпада не совершал, ничего ни от кого не требовал. Но случись властям задумать какую-нибудь очередную неприятность (допустим, повышение пенсионного возраста до 90 лет), на площади могут выкатиться сотни недовольно скрипящих диванов и кушеток с моторами. И не хватит автозаков, чтобы отбуксировать их на штрафстоянки.

Может, ничего такого и не случится, но давайте все-таки поосторожнее с мирными мужиками на диванах. Не надо высокомерно говорить о диванных партиях и презрительно — о диванных аналитиках. Тем более что в перерывах футбольных матчей эти аналитики порой высказывают актуальные мысли и делают смелые прогнозы. Причем не только на второй тайм, но и на второй квартал и даже на четвертый. Скажут в январе, что к концу года бензин достигнет такой-то цены, а колбаса — такой-то, и точно: уже к апрелю именно такая цена.

Что же касается дивана с мотором как такового, то удивляться нечему — прогресс не остановишь. Вкладывали бы мы побольше денег в науку и технику, у нас сейчас и Емеля ездил бы на микроволновой печи.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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