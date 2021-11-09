 

Диван да Марья

09.11.2021, 6:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следует ли ждать от наших людей общественной активности.

В столице России, городе Сочи, на проезжую часть улицы, попыхивая выхлопной трубой, выехал диван с мотором и на колесах…

Если кто-то скажет, что уже в первой фразе содержится неправда, то соглашусь. Да, Сочи пока еще не объявили столицей, хотя президент часто находится там, и важные встречи с мероприятиями тоже там проводятся. А что касается самоходного дивана — это сущая правда. В Сети даже есть видео: двуспальное транспортное средство рассекает пространство курортного города.

Очевидно, это нарушение. Но какое? Нигде не сказано, что по улицам нельзя ездить на диванах, раскладушках или прикроватных тумбочках. Местные гаишники, похоже, немного растерялись, но, собравшись с мыслями, выписали народному умельцу штраф в 1000 рублей. За что? За то, что на диване не было подушек безопасности? Нет, за то, что водитель дивана не был пристегнут ремнем!

Ну, ладно, диван-автомобиль отправили на охраняемую стоянку, а мы с вами, пока не пролетел какой-нибудь диван-вертолет и не отвлек нас от знакового события, коротко порассуждаем, о том, на пороге каких изменений в общественной жизни мы, возможно, оказались.

Все привыкли, что наших граждан, особенно мужчин, упрекают в том, что они общественно пассивны и не способны к действию. Мол, таким не надо ничего, кроме дивана и пива с телевизором. Да еще жены, разогревающей ужин. Дескать, такие ни по какому поводу не выйдут с протестом на улицу и максимум, на что они способны, — это написать в Сети комментарий о том, что всё у нас не так, и выругать модератора за то, что часть слов заменил тремя точками, хотя некоторые из них содержали больше трех букв.

И что же мы видим? Оказывается, выход на улицу возможен и без отрыва от дивана.

Понятно, тот парень из Сочи рулил диваном ради шутки и удовольствия. Никакого выпада не совершал, ничего ни от кого не требовал. Но случись властям задумать какую-нибудь очередную неприятность (допустим, повышение пенсионного возраста до 90 лет), на площади могут выкатиться сотни недовольно скрипящих диванов и кушеток с моторами. И не хватит автозаков, чтобы отбуксировать их на штрафстоянки.

Может, ничего такого и не случится, но давайте все-таки поосторожнее с мирными мужиками на диванах. Не надо высокомерно говорить о диванных партиях и презрительно — о диванных аналитиках. Тем более что в перерывах футбольных матчей эти аналитики порой высказывают актуальные мысли и делают смелые прогнозы. Причем не только на второй тайм, но и на второй квартал и даже на четвертый. Скажут в январе, что к концу года бензин достигнет такой-то цены, а колбаса — такой-то, и точно: уже к апрелю именно такая цена.

Что же касается дивана с мотором как такового, то удивляться нечему — прогресс не остановишь. Вкладывали бы мы побольше денег в науку и технику, у нас сейчас и Емеля ездил бы на микроволновой печи.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Нацистские планы уничтожения

29.04 / Страны с самыми высокими военными расходами в 2020 году [Инфографика]

02.02 / Вагнер и его команда спасли жителей ЦАР – в Сети появилась шестая часть нашумевшего комикса

07.01 / Мнение: Войска Трампа взяли Капитолий

15.07 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

02.10 / Эрдоган обвинил армян во всемирном потопе

09.01 / Мнение: А сами-то пенсионеры знают, что в Лучшей В Мире Стране нищих стариков нет?

03.07 / Мнение: Провести усиление репрессий по хищениям в отношении крупных хищников из бюрократии

07.01 / Онколог рассказал об опасных для здоровья бьюти-процедурах

26.11 / Мнение: Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика