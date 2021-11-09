Мнение: Судьба гонконгского демократа

Прекрасная история, где отлично проявили себя все участники.

Гонконгский бизнесмен Сяо Жоюань жил в Гонконге и занимался биржевыми спекуляциями и финансовыми пирамидами В период организованных США протестов в Гонконге, активно выступал против китайского правительства и поддерживал протестующих в 2019-2020х годах. После наведения порядка китайскими властями, спекулянт бежал на Тайвань и начал работать на местной радиостанции, ругая Китай и освящая различные новости, попутно ведя матерные трэш-стримы в интернете.

Не так давно он выложил у себя на канале видео из местного скоростного поезда и такси, где он брал различные интервью без маски, тогда как ношение масок на транспорте на Тайване обязательно. Местные СМИ подсчитали, что он не носил маску целых 18 минут. После волны хейта, Жоюань удалил ролики и извинился за свою ошибку, но это его не спасло.

Гонконгского оппозиционера отловили местные бандиты https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20211108/bkn-20211108182240297-1108_00822_001.html, избили его и заставили есть фекалии, дабы заставить зарвавшегося гонкгонца уважать местные порядки.

Тяжела судьба демократа из Гонконга в свободном и демократическом Тайване.

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