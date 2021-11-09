 

Мнение: Судьба гонконгского демократа

09.11.2021, 6:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прекрасная история, где отлично проявили себя все участники.

Гонконгский бизнесмен Сяо Жоюань жил в Гонконге и занимался биржевыми спекуляциями и финансовыми пирамидами В период организованных США протестов в Гонконге, активно выступал против китайского правительства и поддерживал протестующих в 2019-2020х годах. После наведения порядка китайскими властями, спекулянт бежал на Тайвань и начал работать на местной радиостанции, ругая Китай и освящая различные новости, попутно ведя матерные трэш-стримы в интернете.

Не так давно он выложил у себя на канале видео из местного скоростного поезда и такси, где он брал различные интервью без маски, тогда как ношение масок на транспорте на Тайване обязательно. Местные СМИ подсчитали, что он не носил маску целых 18 минут. После волны хейта, Жоюань удалил ролики и извинился за свою ошибку, но это его не спасло.

Гонконгского оппозиционера отловили местные бандиты https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20211108/bkn-20211108182240297-1108_00822_001.html, избили его и заставили есть фекалии, дабы заставить зарвавшегося гонкгонца уважать местные порядки.

Тяжела судьба демократа из Гонконга в свободном и демократическом Тайване.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Копирование жестов: ученые выявили признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании

24.05 / Первый взгляд на Volkswagen Taigun

24.02 / Ученые обнаружили самый древний случай заражения чумой в Сибири

21.10 / Мнение: Дома из фанеры, зависимость убийств от видеоигр и «тупые» американские инвесторы

11.09 / Мнение: Когда сотрудники ФСИН падают в обморок…

02.06 / Мнение: Навальный может сбежать из Петушков?

06.04 / В Москве открылся шестой флагманский центр “Мои документы”

15.09 / Forbes и RAND: Франция потерпит поражение в столкновении с Россией

18.12 / Мнение: ИГИЛ ведет бой в сирийской пустыне

21.09 / С 1 января десять школ в Брянской области переведут на белорусский язык обучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика