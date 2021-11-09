 

Ученые рассказали, как долго еще будут загрязнены озера вокруг Фукусимы

09.11.2021, 6:16, Новости дня
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Напомним, что десять лет назад после цунами, обрушившегося на побережье Японии, произошла аварий на атомной станции в Фукусиме. В результате радиоактивные материалы попали в окружающую среду.

Недавно ученые провели исследование, в процессе которого им удалось установить, что расположенные вблизи станции озера останутся загрязненными радиацией еще как минимум два десятилетия.

Отметим, что основное загрязнение водоемов возникло из-за попадания в них цезия-137. Правительство Японии, конечно же, проводит дезактивацию.  Момента аварии уже потрачено около 188 млрд долларов. Но ускорить процесс полураспада никакие инвестиции не могут. Остается только ждать, говорят ученые.



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